Bauern und Sozialpartner wollen mit neuem Verein Wolf-Schutzstatus senken

Dies betonte Vereinsobmann und Landwirtschaftskammerpräsident Abgeordneter Josef Hechenberger am Freitag bei einer Pressekonferenz in Innsbruck unter dem Titel "Schulterschluss gegen die Wiederansiedlung des Wolfes". Letzten Endes wolle man damit in der Wolfsfrage "von Tirol aus Druck auf Land, Bund und EU ausüben", ergänzte Hechenberger. Das müsse schnell vonstattengehen, denn der Wolf habe eine "Reproduktionsrate von rund 30 Prozent". "Der Wolf hält augenscheinlich in Tirol Einzug", strich er heraus und sprach auch die "derzeit wöchentlichen Risse" an.