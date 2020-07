Nürburgring, Portimao und Imola neu im Formel-1-Kalender 2020

Neben dem Nürburgring rücken den Berichten zufolge auch Rennen in Portimao in Portugal am 25. Oktober und in Imola in Italien am 1. November in den Notkalender der Formel 1. Damit wären 13 Grands Prix für dieses Jahr terminiert. Beendet werden soll die Saison voraussichtlich mit Gastspielen in Bahrain und Abu Dhabi.