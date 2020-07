Corona erreicht Salzkammergut-Tourismus: Bisher 16 Fälle in St. Wolfgang

St. Wolfgang – In Oberösterreich hat das Coronavirus den Tourismus erreicht. Im Salzkammergut-Ort St. Wolfgang (Bezirk Gmunden) wurden bis Freitagnachmittag 16 Mitarbeiter von acht Tourismusbetrieben positiv getestet. Bei allen handelt es sich um Praktikanten, wie der Krisenstab des Landes mitteilte. Sie sind in Quarantäne. Weitere Tests laufen.

Bereits am Dienstag hatte eine Hotelmitarbeiterin Corona-Symptome gezeigt. Sie wurde noch am selben Tag positiv getestet. In weiterer Folge gab es insgesamt acht positive Tests, wie am Freitag bekannt wurde. Betroffen waren zunächst zwei Vier-Sterne-Hotels, in denen insgesamt acht Mitarbeiter infiziert sind. Zudem wurde eine Warnung für zwei Lokale im Ort ausgesprochen, dort hatten sich welche von ihnen aufgehalten.