Grenzkontrollen sorgen für Staus bei der Ausreise nach Slowenien

St. Jakob/Rosental/Ferlach/Spielfeld – Im Reiseverkehr Richtung Süden hat sich am Samstag bereits in der Früh ein massiver Stau vor dem Karawankentunnel (A11) in Kärnten bei der Ausreise nach Slowenien gebildet. Laut Polizei war die Kolonne gegen 6.30 Uhr rund sechs Kilometer lang, zwei Stunden später war sie bereits auf etwa 15 Kilometer angewachsen. Grund für den Stau waren Grenzkontrollen.