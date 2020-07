31-Jähriger stürzte in Mayrhofen zehn Höhenmeter ab

Mayrhofen — Ein 31-Jähriger ist am Samstag bei einer Wanderung im Gemeindegebiet von Mayrhofen abgestürzt. Der Mann ging mit zwei Bekannten auf dem Aschaffenburger Höhenweg in Richtung Kasseler Hütte. Im Bereich der Popbergschneid auf 2200 Metern Seehöhe stolperte er plötzlich und stürzte etwa zehn Höhenmeter in eine Rinne ab. Dort blieb er verletzt liegen.