Triathlon-ÖM fest in Tiroler Hand: Knabl und Feuersinger jubelten

Wallsee – Vier Wochen nachdem er sich beim Mountainbike-Sturz die Rippen gebrochen hatte, war Triathlet Luis ­Knabl (Raika Tri Telfs) am Samstag wieder in seinem Element. Nach dem bestandenen Fitnesstest am Donnerstag gewann der Pfaffenhofer in Wallsee den Staatsmeistertitel auf der Sprintdistanz vor Lukas Hollaus und Leon Pauger. Aufgrund der behördlichen Auflagen starteten die Athleten in 10-Sekunden-Intervallen.