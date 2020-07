Baustelle auf Gnadenwalder Straße in Absam: Staugefahr ab Montag

Nach dem Abschluss der Vorarbeiten beginnen am kommenden Montag dann die Arbeiten an der gesamten Fahrbahn auf einer Länge von 900 Metern, wie das Land in einer Aussendung mitteilt. Die jeweils betroffenen Streckenabschnitte innerhalb der Baustelle werden im Zeitraum der Sanierung einspurig befahrbar sein: Da es zu Stauungen kommen kann, empfiehlt das Baubezirksamt Innsbruck, den Baubereich großräumig zu umfahren. Die ausführende Firma wird mit den Anrainern in Kontakt treten.