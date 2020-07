Zwei Personen wegen "NSU 2.0"-Drohmails vorübergehend festgenommen

Frankfurt am Main, München – Im Zusammenhang mit den rechtsextremen "NSU 2.0"-Drohmails in Deutschland sind zwei Personen vorübergehend festgenommen worden. Der Tatverdacht richte sich gegen einen 63 Jahre alten ehemaligen bayerischen Polizisten und dessen 55 Jahre alte Ehefrau, teilte die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main am Montag mit. Beide seien am Freitag vorläufig festgenommen worden, mittlerweile aber wieder frei.