21-Jähriger in Wien wegen Ruhestörung mit Schnitzelklopfer verletzt

Wien – Ein 21-Jähriger ist am Sonntag in den frühen Morgenstunden in Wien-Ottakring von einem 32-Jährigen mit einem Schnitzelklopfer attackiert und am Kopf verletzt worden. Der ältere der Männer hatte sich in seiner Wohnung in der Koppstraße von Lärm gestört gefühlt, den der 21-Jährige mit Freunden auf der Straße verursacht hatte. Das Opfer erlitt eine Rissquetschwunde, der Täter wurde festgenommen.