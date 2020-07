27-Jähriger ohne Führerschein stürzte in Kramsach mit Motorrad

Kramsach – Ein 27-Jähriger ohne gültigen Führerschein ist am Montag in Kramsach mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen Motorrad verunfallt. Der Mann fuhr kurz nach 19 Uhr auf der L211 in Richtung Breitenbach, als er in einer leichten Linkskurve rechts von der Straße abkam und in das angrenzende Feld stürzte.