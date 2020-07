EU-Coronahilfen: Österreicher halten Beschluss mehrheitlich für gut

"Vor rund einer Woche haben sich die EU-Staats- und Regierungschefs in einer Marathonsitzung auf ein mehrjähriges EU-Budget und Finanzhilfen in Höhe von über 1800 Milliarden Euro geeinigt, um die Folgen der Corona-Krise zu stemmen. Ein historischer Beschluss, dem die ÖsterreicherInnen tendenziell positiv, aber in Krisenzeiten auch mit Unsicherheit gegenüberstehen", sagte Paul Schmidt, Generalsekretär der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik.