Covid-19 und Lungenkrebs: Behandlungen führen nicht zu erhöhtem Risiko

Frühe Berichte über Krebspatienten mit einer SARS-CoV-2-Infektion ließen auf eine hohe Sterblichkeitsrate im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung schließen. Mit der Beobachtungsstudie Teravolt wird dies an Lungenkrebspatienten überprüft. Sie soll bis zum Ende der Pandemie laufen. Erste Daten von rund 400 Patienten der in The Lancet Oncology publizierten Untersuchung zeigen nun, dass rund ein Drittel der Kranken, die zusätzlich an Covid-19 litten, starb, ein Drittel ist wieder genesen und ein weiteres Drittel verblieb in stationärer Behandlung.