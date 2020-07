Priesterbesetzungen in der Diözese Innsbruck ab Herbst 2020

🔹 Zdzyslaw Zajac, derzeit Kooperator im SR Matrei i.O.-Huben-Kals und im SR Prägraten-Virgen, wird entpflichtet und geht in seine Heimatdiözese in Polen.

🔹 Reinhold Pitterle, derzeit Dekan und Pfarrer in St. Jakob in Defereggen und Pfarrprovisor von St. Veit in Defereggen, geht in Pension.