„Falsche" Polizisten versuchten bei fünf Seniorinnen telefonisch Geld zu erbeuten

Innsbruck – Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei erneut vor heimtückischen Betrugsmaschen. Unbekannte Täter haben es vor allem auf Senioren abgesehen und spielen ihnen eine Geschichte vor. So gab sich am Dienstag ein Unbekannter bei drei Frauen zwischen 80 und 85 Jahren im Bezirk Schwaz sowie bei zwei über 70-Jährigen in Innsbruck als Polizist aus und täuschte vor, deren Töchter seien in schwere Unfälle verwickelt.

Der Unbekannte verlangte eine Kaution in der Höhe von 72.000 Euro bzw. in einem Fall von 40.000 Euro, weil es sich beim zweitbeteiligten Unfallfahrzeug um ein wertvolleres Fahrzeug handeln würde etc. Es blieb in allen Fällen beim Versuch, wobei die betroffenen Frauen teilweise in Unruhe versetzt wurden, weil deren Töchter vorerst telefonisch nicht erreichbar waren.