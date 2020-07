Medizin-Studienplätze in Österreich sollen ausgebaut werden

Darüber hinaus sieht das Papier mit dem Titel "Uni-Med-Impuls 2030" einen Fokus auf den Bereich Public Health, Epidemiologie und Infektiologie vor. Österreich habe auch dank seiner starken Medizin-Unis die Coronakrise gut bewältigt, so Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) in einer der APA übermittelten Stellungnahme. In den Bereichen Epidemiologie bzw. Virologie brauche es aber eine starke Expansion und eine stärkere institutionelle Zusammenarbeit in einem universitätsübergreifenden Institut - als Vorbild nannte er das Robert-Koch-Institut in Deutschland.