DNA-Analyse bestätigt: Wölfe rissen dutzende Tiere im Unter- und Oberland

Innsbruck – Wie das Land Tirol am Mittwoch berichtet, steht nun fest, dass Wölfe für mehrere Risse im Ober- und Unterland verantwortlich sind. Eine genetische Analyse hat den Verdacht bestätigt. Untersucht wurden die Proben von toten Schafen und Ziegen aus dem Gemeindegebiet von Kössen, Kirchdorf (Bezirk Kitzbühel), Walchsee (Bezirk Kufstein) sowie See im Paznaun (Bezirk Landeck). Bei allen wurde die DNA eines Wolfs nachgewiesen.

Insgesamt wurden seit Anfang Juni 26 Schafe und elf Ziegen im Tiroler Unterland tot aufgefunden, berichtet das Land. „Bei den Schafsrissen in Kössen am 26. Juni, in Walchsee am 19. Juni sowie bei den toten Ziegen im Gemeindegebiet von Kirchdorf am 3. Juni wurde jeweils ein und dasselbe Individuum nachgewiesen. Es handelt sich um einen männlichen Wolf, der aus Südosten, aus der dinarischen Population, stammt“, erklärt Martin Janovsky, Experte des Landes für große Beutegreifer.