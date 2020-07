Zu klein, zu schadstoffreich: Nur zwei von zwölf Kinderwagen schneiden in Test „gut" ab

Innsbruck – Babys und Kleinkinder verbringen oft viele Stunden in Kinderwagen und Buggys. Umso komfortabler sollte das jeweilige Gefährt sein – und natürlich frei von Schadstoffen. Das ist jedoch nicht zwingend der Fall, wie ein vom Verein für Konsumenteninformation (VKI) aktuell veröffentlichter Test von Kombi-Kinderwagen zeigt.

35 mal 78 Zentimeter nutzbare Liegefläche seien für eine Babywanne optimal. Doch die meisten getesteten Babywannen waren laut VKI deutlich kleiner. Werde die Babywanne zu klein, gingen viele Eltern zur Sitzeinheit des Kombi-Kinderwagens über, so die Konsumentenschützer. Doch erst rund um den achten Monat sei es Babys aufgrund ihrer Muskulatur überhaupt möglich, sich selbst aufrecht zu halten. Deswegen sollte sich die Rückenlehne des Buggy-Aufsatzes möglichst flach einstellen lassen. Nur so Babys – und später auch Kleinkinder – bequem und rückenschonend schlafen. Doch bei keinem einzigen getesteten Kinderwagen lasse sich der Sitz in eine flache Liegeposition bringen. „In puncto kindgerechter Gestaltung gibt es hier eindeutig noch Verbesserungsbedarf.“