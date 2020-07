Regierung und Sozialpartner fixieren neues Corona-Kurzarbeitsmodell

Die Kurzarbeit habe in der Coronakrise bisher „massive Wirkung“ gezeigt und viele Jobs gerettet sowie Menschen in Beschäftigung gehalten, so Kurz. Das Kurzarbeitsgeld sei eine Unterstützung für Betriebe und Mitarbeiter. Vizekanzler Werner Kogler dankte den Sozialpartnern für ihre Kooperation. Gewerkschaft und Wirtschaftskammer seien „eine große Stärke für Österreich“. Andere Länder würden Österreich um sein Kurzarbeitsmodell beneiden, so der Vizekanzler.