Problembär M49 flüchtete aus Gehege im Trentino: Rom plädiert für Rettung

Der Minister richtete einen Appell an den Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti, dem Bären das Leben zu retten. Costas Aufruf schlossen sich mehrere Tierschutzverbände an. Der Bär hatte zuletzt bereits mehrere Fluchtversuche unternommen. Er war am 29. April eingefangen worden. Der Trentiner Landeshauptmann beharrt auf der Notwendigkeit, den „Problembären" zu töten.

167 Kilo wiegt das Tier, das in guter Verfassung ist. Im Trentino leben rund 90 Bären in freier Wildbahn. Manchmal dringen sie in Wohngebiete ein und attackieren Nutztiere. Im Rahmen eines von der EU geförderten Projekts waren im Jahr 1999 ein Dutzend Bären aus Slowenien in die Region gebracht und ausgesetzt worden. (APA)