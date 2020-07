Betonmischer in Reutte umgekippt, Fahrer leicht verletzt

Reutte – Glück im Unglück hatte am Mittwoch kurz vor 19 Uhr der Fahrer eines Lkw in Reutte. Er kam aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Betonmisch-Laster in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Das Schwerfahrzeug kippte daraufhin um und landete auf der Böschung.