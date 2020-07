54-Jähriger geriet in Kirchberg in Kreissäge: Daumen abgetrennt

Kirchberg in Tirol – Im Zuge von Umbauarbeiten an seinem Haus in Kirchberg hantierte am Mittwoch ein 54-jähriger Tischler mit einer Kreissäge. Beim Zuschneiden eines Holzbrettes geriet er mit dem linken Daumen in das Sägeblatt. Dadurch wurde ihm der Finger vollständig abgetrennt. Der Schwerverletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. (TT.com)