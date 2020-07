Justizministerin Zadic im Interview: „Unschöne Sachen sind aufgekommen"

Die Neos haben zum wiederholten Male gefordert, dass das gesamte Ibiza-Video in den U-Ausschuss kommen soll. Wäre das öffentliche Interesse mittlerweile nicht so groß, dass man es dem Ausschuss zur Verfügung stellen sollte?

Alma Zadic: Ich verstehe, dass man das Video sehen will. Aber das entscheiden die Staatsanwaltschaften. Die Staatsanwaltschaft Wien und die Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) müssen prüfen, was sie zum Ermittlungsakt nehmen. Dabei sind sie an Gesetze gebunden. Es darf nur strafrechtlich Relevantes in den Akt. Wenn ich eine Hausdurchsuchung mache und mehr Daten beschlagnahme als für die Ermittlungen relevant sind, kann nicht alles in den Ermittlungsakt. Da geht es auch um Persönlichkeitsrechte. Und nur was im Akt ist, kann dem Ausschuss geliefert werden.