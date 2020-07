51-Jähriger schnitt sich bei Unfall in Innsbruck mit Kettensäge ins Bein

Innsbruck – Ein 51-Jähriger war am Donnerstag mit Abrissarbeiten eines Daches in Innsbruck beschäftigt. Gegen 13.50 Uhr rutschte er, mit einer laufenden Motor-Kettensäge in der Hand, aus unbekannter Ursache aus und schnitt sich mit der Kettensäge in den rechten Unterschenkel.