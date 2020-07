Bis zu 40 Grad: Hitzewelle „Luzifer" hat Italien fest im Griff

Zahlreiche Senioren hätten Kreislaufzusammenbrüche und Ohnmachtsanfälle erlitten, berichteten italienische Medien. In den Notaufnahmen der Krankenhäuser in Mailand und Rom wurden etliche Senioren behandelt, die an akutem Flüssigkeitsmangel, Herz- und Kreislaufproblemen oder Atembeschwerden litten.

Am bevorstehenden Wochenende wird mit einer Massenflucht italienischer Urlauber aus den Städten gerechnet. Obwohl sich weniger Italiener in diesem Jahr einen Urlaub gönnen, sind vor allem am Wochenende viele Tagestouristen in Richtung Meer, oder Bergortschaften unterwegs. Befürchtet wird Chaos auf den Autobahnen. (APA)