Autofahrer erwarten nach Verfolgungsjagd mit Polizei in Hall mehrere Anzeigen

Hall i. T. – Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei hat sich am Mittwochabend in Hall ein betrunkener Autofahrer geliefert. Der 35-Jährige war einer Zivilstreife gegen 21.30 Uhr aufgefallen, weil er viel zu schnell unterwegs gewesen war. Auf auffällige Anhalteversuche der Beamten reagierte der Lenker anschließend nicht – stattdessen drückte er nach einem Wendemanöver aufs Gas und flüchtete in Richtung Westen.