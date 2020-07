Budgetloch im Juni erneut gewachsen, keine Entspannung in Sicht

Wien – Die Auswirkungen der Pandemie auf das Budget haben sich im Juni verschärft. Allein in diesem Monat hat der Bund um zwei Drittel mehr ausgegeben als im Juni 2019. Die Einnahmen sind im ersten Halbjahr um fast zwölf Prozent eingebrochen, wie aus den vom Finanzministerium veröffentlichten Zahlen hervorgeht. Mit einer Entspannung rechnet Minister Gernot Blümel (ÖVP) in den nächsten Monaten nicht.

"Hinter den gestiegenen Ausgaben stehen Menschen, Arbeitsplätze und Unternehmen, die wir mit unseren Maßnahmen in einem schwierigen weltwirtschaftlichen Umfeld unterstützt haben", kommentierte Finanzminister Blümel die Zahlen in einer Aussendung. Dies werde auch weiter so bleiben: "Für die budgetäre Situation des Bundes ist in den kommenden Monaten daher nicht mit einer Entspannung zu rechnen."