Desinfektionsmittel statt Alkohol: 30 Tote durch giftige Getränke in Indien

Neu-Delhi – Mindestens 30 Menschen sind in Indien in zwei Bundesstaaten nach dem Trinken giftiger Getränke gestorben. In einem Fall handelte es sich um illegal produzierten Alkohol mit Methylalkohol, im zweiten Fall um Desinfektionsmittel.

Mindestens 21 Tote durch gepanschten Alkohol gab es im Bundesstaat Punjab, wie die lokalen Behörden am Freitag berichteten. Bei den Opfern handle es sich um Dorfbewohner – hauptsächlich arme Bauern und Arbeiter. Eine weitere Person sei in einem kritischen Zustand, hieß es. In Indien floriert das Geschäft mit illegal gebrautem Alkohol, weil er deutlich günstiger ist als der kommerziell produzierte. Er enthält aber oft giftigen Methylalkohol, eine Chemikalie, die beispielsweise in Frostschutzmittel verwendet wird. Jährlich sterben im 1,3-Milliarden-Einwohnerland laut Regierungsangaben rund 1.000 Menschen durch solche Vergiftungen.

Wegen geschlossener Spirituosenläden Ersatz gesucht

Weil die Spirituosenläden in ihrem Dorf im südindischen Bundesstaat Andhra Pradesh wegen Corona geschlossen sind, hat eine Gruppe von Dorfbewohnern zu einem hochgiftigen Ersatzgetränk gegriffen. Neun Menschen hätten eine "große Menge" Desinfektionsmittel mit Limonade oder Cola gemischt und getrunken, sagte der Polizeichef von Kurichedu, Siddhart Kaushal, am Freitag.

Nach dem Konsum des Gebräus wurden sie demnach ohnmächtig, im Krankenhaus konnte dann nur noch ihr Tod festgestellt werden. Die Polizei leitete Ermittlungen ein. Die Spirituosengeschäfte in Kurichedu waren im Zuge der Corona-Einschränkungen geschlossen worden.

TT-ePaper gratis testen und eines von drei E-Bikes gewinnen Die Zeitung kostenlos digital abrufen, das Testabo endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt mitmachen Ich bin bereits Abonnent