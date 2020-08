Wilde Verfolgungsjagd mit bis zu 160 km/h auf Motorrad durchs Unterland

Kufstein – Bis zu 160 km/h und Fußgänger, die sich mit einem Sprung in Sicherheit bringen mussten: Ein 17-jähriger Motorradfahrer lieferte sich am Freitagabend eine gefährliche Verfolgungsjagd mit der Polizei. Der Jugendliche fiel gegen 20.30 Uhr einer Zivilstreife bei Angath auf. Auf der Langkampfener Straße vollführte er einen sogenannten "Wheelie". Die Beamten, die in die entgegengesetzte Richtung unterwegs waren, versuchten den Motorradfahrer anzuhalten.