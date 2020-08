79-jähriger Fußgänger in Imst starb nach Unfall auf Schutzweg

Imst – Ein Todesopfer forderte ein Verkehrsunfall am Samstag in Imst. Ein 79-Jähriger wurde gegen 10.15 beim Versuch in der Nähe des sogenannten Interspar-Kreisverkehrs über einen Schutzweg zu gehen vom Pkw eines 69-Jähriger erfasst. Er wurde zu Boden gestoßen und dabei schwer verletzt. Der PKW-Lenker habe laut Zeugenaussagen zwar noch versucht nach links auszuweichen, der Fußgänger habe jedoch noch einen weiteren Schritt in Richtung des Pkw gemacht.