26-jährige Tirolerin stürzte am Großvenediger in den Tod

Neukirchen am Großvenediger – Zu einem tragischen Alpinunfall kam es am Samstagnachmittag am Großvenediger. Eine Frau aus dem Bezirk Kufstein war mit einer Begleiterin gegen 14 Uhr am Nordgrat unterwegs, als die 26-Jährige etwa 100 Meter unterhalb des Gipfelkreuzes (3657 m) ausrutschte und abstürzte. Die Begleiterin setzte umgehend einen Notruf ab. Doch für die junge Tirolerin kam jede Hilfe zu spät.