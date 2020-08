Härtere Gangart gegen Corona-Verstöße in Deutschland gefordert

Berlin – Nach der Berliner Großdemonstration gegen die Corona-Politik in Deutschland mehren sich Forderungen nach einer härteren Gangart bei Missachtung von Mindestabstand und Maskenpflicht. CSU-Chef Markus Söder riet im ARD-Sommerinterview am Sonntag dazu, „bei solchen Demos nicht nur körperlichen Abstand zu halten, sondern auch geistigen".

Bei der Demonstration von gut 20.000 Kritikern der Corona-Politik am Samstag waren die Auflagen bewusst missachtet worden, die Kundgebung wurde schließlich von der Polizei aufgelöst. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) betonte, Demonstrationen müssten zwar auch in Corona-Zeiten möglich sein. „Aber nicht so. Abstand, Hygieneregeln und Alltagsmasken dienen unser aller Schutz", schrieb er auf Twitter.