Tiroler Reitshammer nach gelöstem Olympia-Ticket: „Nahe am perfekten Lauf“

Graz - Dieses Olympia-Ticket kam mit Ansage: Noch am Vortag hatte Bernhard Reitshammer mit großem Selbstbewusstsein (und leicht schmunzelnd) angekündigt, dass er sich WM- und Olympia-Startplatz gleich in einem hole, damit beide Themen erledigt seien. Und nicht einmal 24 Stunden später ließ der Absamer Schwimmer dann Taten folgen.

Auf seiner Paradestrecke über 100 Meter Rücken schlug der 26-Jährige bei den österreichischen Meisterschaften in Graz in der persönlichen Bestzeit von 53,76 Sekunden an und blieb damit schon im Vorlauf neun Hundertstel unter der geforderten Zeit für die Olympischen Spiele 2021 in Tokio (JPN). „Ich bin einfach nur happy, das war mein großes Ziel. Es ist enorm viel Druck, der jetzt wegfällt“, erzählte Reitshammer.