Duo mit Waffe auf Raubzug in Innsbruck: Polizei sucht nach Zeugen

Innsbruck, Imst – Mehrere – versuchte und abgebrochene – Raubüberfälle an einem Abend sollen auf das Konto eines Duos gehen. Dabei soll auch eine Waffe im Spiel gewesen sein. Die beiden Verdächtigen, ein 20-jähriger türkischer Staatsbürger und ein 22-jähriger Österreicher, befinden sich in Haft. Die Polizei bittet nun Opfer und Zeugen, sich zu melden.

Was war passiert? Am vergangenen Freitagabend gegen 23.50 Uhr schlug der 20-Jährige einem 24 Jahre alten Mann in der Innsbrucker Amraser Straße mehrmals mit der Faust ins Gesicht. Er hielt dem Opfer eine Schusswaffe vor und raubte einen geringen Geldbetrag. Der 24-Jährige trug schwere Verletzungen im Gesicht davon und musste in die Klinik eingeliefert werden.