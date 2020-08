Gut zu wissen: So reagiert man bei Aquaplaning richtig

Innsbruck – Heftige Sommergewitter werden im August wieder häufiger über Tirol ziehen. Für die einen schön anzusehen, überraschen sie Autolenker oft aus dem Nichts und können zur tückischen Unfallursache werden. Bei hinzukommendem Starkregen besteht nämlich akute Aquaplaning-Gefahr. Wie man im Fall hinter dem Steuer am besten reagiert, um sicher ans Ziel zu kommen, im Folgenden:

„Wenn es zum 'Aufschwimmen' der Reifen auf dem Wasserfilm auf der Fahrbahn kommt, verlieren die Pneus den Kontakt zur Straße – das beste Auto ist plötzlich nicht mehr lenkbar", erklärt Georg Scheiblauer, Leiter des ÖAMTC Fahrtechnikzentrums in Teesdorf. „Das kann schon bei Geschwindigkeiten ab 80 km/h passieren, je schlechter das Profil, je breiter die Reifen, desto eher kommt es zu Aquaplaning."

Am wichtigsten sei es laut dem Experten, Ruhe zu bewahren und die Lenkung in Fahrtrichtung zu halten. „Die meisten Unfälle ereignen sich bei Aquaplaning durch falsche und vor allem überhastete Reaktionen", so Scheiblauer.