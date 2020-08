Dezibel-Kontrollen in Reutte und Imst: 89 Motorräder im Juni und Juli zu laut

Reutte, Imst – Seit 10. Juni gilt das Fahrverbot für laute Motorräder in den Bezirken Reutte und Imst. Die Polizei kontrolliert seitdem insbesondere am Wochenende auf der Lechtalstraße, der Tannheimer Straße, der Berwang-Namloser-Straße, der Bschlaber Straße und dem Hahntennjochstraße verstärkt die Zweiradfahrer. Nun wurde Bilanz für die Monate Juni und Juli gezogen, wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte.