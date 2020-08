Mögliche Mehrfachsysteme: Nordkorea wohl im Besitz von Atomwaffen

New York – Nordkorea hat einem Bericht der Vereinten Nationen zufolge sein Atomwaffenprogramm trotz internationaler Sanktionen vorangetrieben. Mehrere Staaten seien zu der Schlussfolgerung gekommen, dass Nordkorea "wahrscheinlich sehr kleine nukleare Sprengköpfe entwickelt hat, die in ballistische Raketen passen", hieß es in einem vertraulichen Bericht unabhängiger Experten.