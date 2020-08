Russische Raffeisen-Tochter erwartet 2020 stabilen Gewinn

Wien, Moskau – Die Russland-Tochter der Raiffeisen Bank International (RBI) fürchtet trotz der Coronakrise keinen Ergebniseinbruch im laufenden Jahr. Der Gewinn werde 2020 auf dem Niveau des Vorjahres von 37,6 Milliarden Rubel (434,4 Millionen Euro) liegen, sagte Bankchef Sergei Monin der Nachrichtenagentur Reuters in einem am Dienstag veröffentlichen Interview.

Ich denke, wir enttäuschen nicht in Bezug auf den Gewinn." Wenn sich die Lage nicht verschlechtere, werden wir in der zweiten Jahreshälfte eine Dividende zahlen.

Die RBI will am 11. August die Ergebnisse für das zweite Quartal veröffentlichen. Die Bank rechnet mit Wertminderungen in Höhe von 49 Mio. Euro. Darüber hinaus kündigte die Bank Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten in Rumänien und Polen in der Höhe von 27 Mio. Euro an. (APA, Reuters)