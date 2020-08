Grimme-Preis prämierte Datingshow geht weiter: Das ist der neue „Prince Charming“

Köln – Rund ein Jahr ist es her, dass „Prince Charming" Nicolas Puschmann in Lars Tönsfeuerborn sein Herzblatt gefunden hat. Und das Happy End der ersten schwulen Datingshow überhaupt, die bei der RTL-Streamingplattform TVnow Premiere feierte und später bei Vox auch im Free-TV zu sehen war, dauert an – die beiden sind nach wie vor zusammen.

Da wird es doch höchste Zeit, die nächste Runde in der Dating-Arena einzuläuten. Und so steht er nun fest, der Mann, der in die Fußstapfen von Prinz Puschmann treten wird. Sein Name: Alexander Schäfer. Der 29-Jährige aus Frankfurt am Main ist der neue „Prince Charming", der demnächst in der Kuppelshow auf die Suche nach seinem Mister Right gehen wird.