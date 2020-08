Verhandlungen über Ladungsliste für Ibiza-U-Ausschuss gehen weiter

Wien – Die Verhandlungen der Fraktionen um eine einvernehmliche Ladungsliste für den Ibiza-U-Ausschuss im Herbst gehen weiter. Die Gespräche sollen am Donnerstag fortgesetzt werden, wie es aus den Fraktionen gegenüber der APA nach einem Treffen am Dienstag hieß. Ursprünglich hatte Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) bis heute eine Frist gesetzt.

Sobotka hatte angekündigt, bei fehlendem Einvernehmen als Vorsitzender in Abstimmung mit dem Verfahrensrichter – wie in der Verfahrensordnung vorgesehen – über die Reihung der Ladungen zu entscheiden. Wie ÖVP-Fraktionsführer Wolfgang Gerstl der APA sagte, ist die Parlamentsdirektion über das weitere Gespräch informiert worden. Angestrebt wird nun eine Einigung bis Ende der Woche, auf diese Weise können die Fristen für die Ladungen für die Termine Anfang September eingehalten werden.

Laut Gerstl könnte zudem eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts (BVwG) in Kürze vorliegen, ob gegen Personen, die sich für den "Ibiza"-Untersuchungsausschuss entschuldigt haben, Zwangsmaßnahmen verhängt werden können, etwa gegen Novomatic-Eigentümer Johann Graf und Milliardärin Heidi Horten. Diese könnten dann in den Planungen für die Herbstsitzungen mit berücksichtigt werden, so Gerstl.

Auch die Diskussion um die Vorsitzführung Sobotkas ging am Dienstag weiter. Für Grünen-Fraktionsführerin Nina Tomaselli gibt es ein „schräges Bild“ ab, wenn Sobotka als Vorsitzender gleichzeitig als Auskunftsperson aussagen muss. „Wenn ich an seiner Stelle wäre, würde ich mir das ganz gut nochmals überlegen“, so Tomaselli im Ö1-Mittagsjournal. So weit hätte es eigentlich gar nicht kommen sollen. Es sei „kein gutes Bild für einen U-Ausschuss, wenn der Vorsitzende plötzlich seinen Stuhl tauscht und Auskunftsperson wird“.