"Religiöse Gefühle verletzt": Polizei nahm LGBT-Aktivistinnen in Warschau fest

Warschau – Die Polizei in Warschau hat mehrere Aktivistinnen festgenommen, die Regenbogenfahnen der Bewegung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Trans-Menschen (LGBT) an Denkmälern aufgehängt hatten. "Wegen der Verletzung religiöser Gefühle und der Entehrung von Warschauer Denkmälern hat die Polizei erste Verdächtige festgenommen", teilte die Behörde am Dienstag in Warschau mit.

Zur Zahl der Festgenommenen machte die Polizei keine Angaben. "Weitere Festnahmen sind nur eine Frage der Zeit" hieß es in dem Tweet.

In der vergangenen Woche waren Regenbogenfahnen, Anarchisten-Symbole und Statements an mehreren Denkmälern in der polnischen Hauptstadt aufgehängt worden, darunter auch an einer Jesus-Skulptur vor der Heilig-Kreuz-Kirche.

Aktivisten sehen Festnahmen als Einschüchterungsversuch

Nach Angaben der LGBT-Initiative "Stoppt den Blödsinn" (Stop Bzdurom) handelt es sich bei den Festgenommenen um zwei Frauen. Die Aktivistinnen sollen am Mittwoch vernommen werden, teilte die Initiative auf Facebook mit.

Die Organisation "Kampagne gegen Homophobie" kritisierte die Festnahmen. Die Regenbogenfahne sei keine Beleidigung, sagte Sprecherin Magdalena Swider der Deutschen Presse-Agentur in Warschau. "Ziel der Aktion ist es, Aktivisten einzuschüchtern".