Forscher untersuchen Einfluss von Probiotika auf Darm von Frühchen

Graz – Frühgeborene haben keinen leichten Start ins Leben. Aufgrund ihrer Unreife tragen sie etwa ein höheres Risiko für entzündliche Darmerkrankungen, wie die nekrotisierende Enterokolitis (NEC), die lebensbedrohliche Folgen haben kann. Um die Überlebenschancen zu verbessern, haben Grazer Forscher in einer Studie an drei österreichischen Kliniken das Darm-Mikrobiom der Frühchen unter die Lupe genommen.

Solange sich das Baby noch im Leib der Mutter befindet, ist sein Verdauungstrakt so gut wie keimfrei. Schon wenige Tage nach der Geburt ist sein Darm jedoch von Billionen Mikroorganismen unterschiedlicher Art besiedelt, die dort die Nahrung verwerten, Unverdauliches entsorgen und im besten Fall schädliche Keime fernhalten. Die Wissenschaft weiß noch wenig darüber, wie sich die mikrobielle Gemeinschaft in den ersten Tagen und Wochen zusammenfindet und sich verändert – noch weniger, wie diese Entwicklung bei Frühgeborenen mit einem Geburtsgewicht von unter 1500 Gramm vor sich geht, bzw. wodurch sie gestört wird.

„Die Forschung beschäftigt sich schon länger mit den Möglichkeiten zur Prophylaxe bei NEC“, so Resch. Er hat an der Med-Uni Graz gemeinsam mit Kollegen aus Klagenfurt und Leoben untersucht, ob Probiotika das Mikrobiom von Frühgeborenen beeinflussen können. Eine Antwort dazu fanden sie in den Windeln der frühgeborenen Babys.

In der von Resch geleiteten Studie bekamen die 60 Frühchen, die mit einem Gewicht unter 1500 Gramm in Graz, Klagenfurt und Leoben geboren wurden, Antibiotika und Probiotika verabreicht. Im Anschluss wurden die Stuhlproben gesammelt und auf die Entwicklung des Mikrobioms hin untersucht. Sie führten die Stuhluntersuchungen mithilfe einer genetischen Untersuchungsmethode (16S rRNA Methode) durch. Laut den im Journale Nutrients publizierten Daten, kann die Gabe von Probiotika bei sehr kleinen Frühgeborenen positiv zur Ausbildung eines vielfältigen Mikrobioms beitragen.

In weiterer Folge will das Team das Metagenom und Metabolom der Stuhlproben näher untersuchen. Mit dem Metagenom lässt sich begreifen, welche Bakterien wofür zuständig sind. Anhand des Metaboloms (der Gesamtheit aller Metabolite, also aller niedermolekularen Stoffwechselprodukte, Anm.) sollen die Wechselwirkungen und das Reaktionsnetzwerk untersucht werden. „Somit hoffen wir einiges an den zugrunde liegenden Mechanismen besser verstehen zu können“, blickte Resch in die Zukunft. (APA)