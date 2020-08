Geldtasche mit mehr als 1000 Euro aus Auto in Innsbruck gestohlen

Innsbruck – Mehr als 1000 Euro erbeutete ein Dieb am Dienstagabend zwischen 22 Uhr und 22.50 Uhr aus einem Auto. Dieses war in der Tiefgarage eines Mehrparteienhauses abgestellt, eine der hinteren Seitenscheiben stand etwa zehn Zentimeter weit offen. Der Unbekannte griff durch den Spalt und konnte so die Tür öffnen. Er entwendete eine Geldtasche. Die Polizeiinspektion Hötting bittet um Hinweise unter Tel. 059133/7582. (TT.com)