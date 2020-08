„Großer Sprung für die Menschheit“: Mond-Pionier Armstrong wäre 90

Washington – „Das ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Sprung für die Menschheit“, sagte Neil Armstrong, als er 1969 als erster Mensch einen Fuß auf die Mondoberfläche setzte. Ein Moment, der Raumfahrtgeschichte schrieb, sich in das kollektive Gedächtnis der Menschheit einbrannte – und Armstrong weltberühmt machte. Am Mittwoch (5. August) wäre der als Visionär verehrte und wegen seiner Bescheidenheit geachtete Astronaut 90 Jahre alt geworden.

Armstrong war im August 2012 in Cincinnati im US-Bundesstaat Ohio an den Folgen einer Herzoperation gestorben. „Neil war einer der größten amerikanischen Helden - nicht nur zu seiner Zeit, sondern für alle Zeiten“, hatte ihn der damalige US-Präsident Barack Obama gewürdigt. „Als er und seine Crew 1969 mit der Apollo 11 starteten, nahmen sie die Sehnsucht einer ganzen Nation mit.“

Geboren wurde Neil Alden Armstrong am 5. August 1930 in Wapakoneta im US-Bundesstaat Ohio. Schon als Kind begeisterte er sich für das Fliegen und machte mit 16 Jahren den Pilotenschein – noch vor dem Führerschein. An der Purdue University studierte er Luftfahrt-Ingenieurwissenschaften, wurde später Marineflieger und unter anderem im Koreakrieg eingesetzt.

1962 kam Armstrong zur US-Raumfahrtbehörde Nasa. Vier Jahre später absolvierte er seinen ersten Raumflug als Kommandant der Raumfähre „Gemini 9“. 1969 leitete der damals 38-Jährige dann die Mondlandungsmission von „Apollo 11“ und steuerte die Mondlandefähre „Eagle“ („Adler“). Viele Millionen Menschen in allen Erdteilen saßen vor dem Fernseher und verfolgten, wie Armstrong rund 400 000 Kilometer von der Erde entfernt seinen linken Fuß in die wüstenähnliche Landschaft des Mondes setzte.

Nach der Mondlandung beendete Armstrong seine Astronautenkarriere, wurde einige Jahre lang Professor für Luft- und Raumfahrttechnik an der Universität in Cincinnati und zog sich zunehmend aus der Öffentlichkeit zurück.

Unter den mehr als 2000 Stücken waren unter anderem Briefe, Anstecknadeln und eine Fahne, die mit Armstrong ins All geflogen war – „Stücke, die einem zum Denken bringen, Stücke, die einen zum Lachen bringen, und Stücke, die einen dazu bringen, sich vor Staunen am Kopf zu kratzen“, wie Sohn Mark Armstrong damals sagte. Der abgewetzte braune Bär, mit dem der erste Mensch auf dem Mond in seiner Kindheit gerne kuschelte, brachte beispielsweise 3500 Dollar ein. Armstrong selbst hatte zwei Söhne und eine Tochter, die jedoch als Kleinkind 1962 an einem Hirntumor gestorben war.