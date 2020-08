COFAG hat bisher rund 22.000 Kreditgarantien genehmigt

Gestern hatten die NEOS zum wiederholten Mal die fehlende parlamentarischer Kontrolle der staatlichen Corona-Finanzierungsgesellschaft COFAG kritisiert. SPÖ, FPÖ und NEOS pochen seit Monaten auf einen Covid-19-Unterausschuss im Parlament, um Kontrolle und Transparenz bei den Milliardenhilfen zu ermöglichen. Gespräche zwischen der türkis-grünen Regierung und der Opposition in der Causa verliefen bisher ohne Ergebnis.

➤ Mit Stand 4. August hat die COFAG 8464 Anträge auf Fixkostenzuschüsse in Höhe von insgesamt 88,3 Millionen Euro genehmigt.

Um Großunternehmen kümmert sich die Kontrollbank (OeKB), bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) ist die staatliche Förderbank aws zuständig und bei Krediten bis 1,5 Millionen Euro an Tourismus- und Freizeitbetriebe ist die Österreichische Hotel- und Tourismusbank (ÖHT) am Zug. Zum Schluss prüft noch einmal die COFAG den Antrag und übernimmt nach Genehmigung die Kredit-Haftungsgarantie in Höhe von 80 bis 100 Prozent.