Nur 60 Prozent haben nach Covid-19-Erkrankung Antikörper

Die Wissenschafter vom Zentrum für Pathophysiologie und Allergieforschung haben ihre Ergebnisse aktuell im Journal Allergy veröffentlicht. Rudolf Valenta und sein Team entwickelten einen ELISA-Labortest zur Identifikation schützender Antikörper nach Covid-19-Erkrankung. Dabei stellten sie fest, dass eben nur 60 Prozent der Rekonvaleszenten nach milder Covid-19-Erkrankung Antikörper entwickelten, welche die Wechselwirkung der SARS-CoV-2-Rezeptorbindungsdomäne (RBD) mit ACE2 hemmen, hieß es in einer Aussendung der MedUni Wien. Der ACE2 (Angiotensin-konvertierendes Enzym-2) ist für SARS-CoV-2 jener Rezeptor, an dem die Viren an Zellen andocken und in sie eindringen. ACE kommt insbesondere in den Atemwegen und anderen vom Virus betroffenen Organen vor.