Vier-Tage-Woche: Dornauer auf Rendi-Wagner-Linie

Innsbruck – Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer hat in Sachen Vier-Tage-Woche seiner Bundesparteivorsitzenden Pamela Rendi-Wagner Rückendeckung gegeben. Vor dem Hintergrund zunehmender Digitalisierung und der derzeitigen wirtschaftliche Krise sei der Vorschlag "durchaus gut und diskutabel", meinte Dornauer am Donnerstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der Bundeschefin in Innsbruck.

Um die Krise der Wirtschaft und der Arbeit langfristig zu bewältigen, so Rendi-Wagner weiter, brauche es ein Bündel an Maßnahmen. „Mit unserem Kraftpaket für Österreich haben wir ein Konzept vorgelegt, wie der erfolgreiche Neustart und die soziale Absicherung trotz Krise funktionieren kann.“ Das Kraftpaket sehe neben hohen Investitionen in die Wirtschaft zur Sicherung der Beschäftigung eine Steuersenkung von bis zu 1000 Euro pro Jahr vor sowie eine gerechte Verteilung der Arbeit durch die gezielte Förderung der Vier-Tage-Woche.

"Und wir müssen den Unternehmen die entsprechende Planungssicherheit geben“, so Rendi-Wagner. Gelinge das nicht, müsse man spätestens im Oktober mit einer zweiten Kündigungswelle und einem weiteren massiven Anstieg der Arbeitslosigkeit mitsamt den entsprechenden sozialen Konsequenzen rechnen.

"Ohne Denkverbote und ohne Scheuklappen diskutieren"

Der Tiroler Vorsitzende verband seine Unterstützung mit einer Rüge für innerparteiliche Kritiker des Rendi-Wagner-Vorschlags wie etwa Burgenlands SPÖ-Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil, sowie Organisationen wie der Wirtschaftskammer.

„Das reflexartige ‚Njet‘ der Unternehmen und der Industriellenvereinigung ist hier jedenfalls der falsche Weg. Wir müssen gerade heute ohne Denkverbote und ohne Scheuklappen diskutieren können und wir müssen gemeinsame Wege finden, wie wir der Digitalisierung ein menschliches Gesicht geben", betonte Dornauer. Die 4-Tage-Woche sei hier ein guter und diskutabler Ansatz, der die Wirtschaft und die Gesellschaft einen entscheidenden Schritt nach vorne bringen können.

Rendi-Wagner, am Donnerstag auf ihrem ersten Besuch in Tirol seit Ausbruch der Coronakrise, bezog sich in ihrer Argumentation für die Arbeitszeitverkürzung auf die Kündigungswelle bei Swarovski.

Durch das geförderte Vier-Tage-Modell der SPÖ hätten die Kündigungen bei Swarovski verhindert werden können. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner

"Vorausschauend handeln, um Arbeitsplätze zu sichern"

Rendi-Wagner verwies auf die 1800 Betroffenen und betonte: "Besser um 20 Prozent weniger arbeiten, als 20 Prozent der Belegschaft entlassen." Die Politik müsse nun vorausschauend handeln, um Arbeitsplätze zu sichern.

Rendi-Wagner hat am Donnerstag auch aus ihrer Sicht vorhandene Intransparenz bei der Verteilung finanzieller Hilfen während der Coronakrise kritisiert. Es gehe um 50 Milliarden Euro. Swarovski etwa sei ein tragisches Beispiel, so die SPÖ-Chefin. Finanzielle Unterstützung müsse an Arbeitsplatzgarantie gebunden sein.

Es sei inakzeptabel, Unternehmen wie dem Tiroler Kristallkonzern finanziell unter die Arme zu greifen und mit arbeitsmarktpolitischen Instrumenten wie der Kurzarbeit zu unterstützen, obwohl sie hunderte Mitarbeiter entlassen, kritisierte Rendi-Wagner im Rahmen ihres ersten Besuchs in Tirol seit Ausbruch der Coronapandemie.

Nicht nur "Bashing gegen die Unternehmensführung betreiben"

1800 Existenzen seien betroffen, "und es werden jeden Tag mehr", zeigte sich die Bundesparteivorsitzende betroffen. "Betriebe, die von staatlichen Zuwendungen profitieren, tragen soziale Verantwortung", so die SPÖ-Chefin.