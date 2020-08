Sechsjährige erstickte fast an in Nugget eingekochter Maske bei McDonald's

Aldershot – Ein sechsjähriges Mädchen ist in Großbritannien beinahe an einem Chicken Nugget von McDonald's erstickt. Wie die Mutter des Kindes Medienberichten zufolge angibt, waren darin Teile einer Gesichtsmaske eingebacken. Ihre Tochter Maddie war demnach gerade dabei, ein „Happy Meal" zu essen, berichtet Laura Arber der BBC , als sie zu würgen begann und keine Luft mehr bekam. Das Gericht stammte aus einer Filiale im englischen Aldershot. Arber hatte das Fastfood für ihre Kinder gekauft und mit nach Hause gebracht.

„Ich musste meinen Finger in ihren Mund stecken", schildert Arber. Ihre Tochter habe daraufhin den Geflügelsnack, der blau gesprenkelt war, ausgespuckt. „Es war eine Maske, sie war absolut eingebacken", zitiert der Sender die 32-Jährige. Auch in einem anderen Nugget habe sie Teile einer Einwegmaske entdeckt, so Arber. Sie habe eine Kaugummi-artige Konsistenz gehabt. „Es war widerlich." Sie wolle sich gar nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn sie nicht im selben Raum gewesen wäre, als ihre Tochter das Gericht verzehrte.