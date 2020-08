Mercedes dominierte Training in Silverstone, Hamilton voran

Silverstone - WM-Leader Mercedes hat am Freitag die freien Trainings für das zweite aufeinanderfolgende Formel-1-Rennen in Silverstone dominiert. Weltmeister Lewis Hamilton fuhr am Nachmittag 0,176 Sekunden schneller als sein Teamkollegen Valtteri Bottas, der in der ersten Einheit vorangelegen war - Tagesbestzeit.