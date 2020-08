Mann in Klettersteig in Ehrwald von fußballgroßem Stein getroffen

Ehrwald – Ein Mann ist am Samstag im Klettersteig "Stopselzieher" in Ehrwald von einem etwa fußballgroßen Stein getroffen worden. Ein 30-Jähriger war vor dem Deutschen zusammen mit seiner Freundin in dem Klettersteig geklettert. Plötzlich riss der Mann den Stein aus der Wand. Der Deutsche konnte nicht mehr ausweichen und wurde am Oberschenkel getroffen.