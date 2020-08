Landwirt am Erlerberg von Traktor geschleudert und schwer verletzt

Erl – Ein Landwirt ist am Samstag beim Mähen einer Wiese am Erlerberg schwer verunfallt. Als der 38-Jährige seinen Traktor beim Bergwärtsfahren wenden wollte, machte sich die Zugmaschine selbständig und rollte rückwärts in Richtung eines abschüssigen Waldes. Dort kollidierte der Traktor mit einem querliegenden Baum, worauf der Lenker rückwärts aus dem Traktor geschleudert wurde.